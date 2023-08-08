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  1. В Україні

Чи можна змінити нотаріуса, який веде спадкову справу

20:51, 8 серпня 2023
Коли спадкова справа може бути передана до іншого приватного нотаріуса (державної нотаріальної контори).
Чи можна змінити нотаріуса, який веде спадкову справу
Зображення: freepik.com
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Спадкова справа відкривається тільки один раз і тільки у одного нотаріуса.

Однак, разом з тим, наголошують у Мін'юсті, законодавством визначено, що у разі припинення, зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, тимчасового блокування або анулювання доступу нотаріуса до Державного реєстру прав — за заявою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкова справа може бути передана до іншого приватного нотаріуса (державної нотаріальної контори) в межах одного нотаріального округу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини.

У випадку, якщо приватний нотаріус припинив свою діяльність, але не передав документи нотаріального діловодства та архів до відповідного державного нотаріального архіву, — можлива передача спадкової справи за заявою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину, до іншого приватного нотаріуса (державної нотаріальної контори) в межах одного нотаріального округу після закінчення встановленого законодавством строку для прийняття спадщини.

Справжність підпису спадкоємців на заяві повинна бути посвідчена нотаріально. У такій заяві обов’язково зазначається, якому приватному нотаріусу (державній нотаріальній конторі) необхідно передати спадкову справу.

Заява про передачу спадкової справи подається спадкоємцями нотаріусу, який веде незакінчену спадкову справу або зберігає закінчену спадкову справу. У разі якщо приватний нотаріус не може особисто здійснити передачу спадкової справи — відповідному територіальному управлінню юстиції.

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