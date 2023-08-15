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Можно ли оставить себе предыдущий загранпаспорт и когда его нужно дать: объяснение

08:39, 15 августа 2023
Одновременно «на руках» могут быть всего два паспорта.
Можно ли оставить себе предыдущий загранпаспорт и когда его нужно дать: объяснение

Консульство Украины в Гданске разъяснило, можно ли оставить себе предыдущий загранпаспорт и когда его нужно сдать.

«Действующее законодательство устанавливает право каждого гражданина иметь загранпаспорт и устанавливает ограничения – каждый гражданин может иметь одновременно не более двух таких паспортов. Достаточно легко эта норма воспринимается, когда оформляешь первый или второй паспорт. А если шестой? – отмечают в консульстве.

Поэтому установлена норма, предусматривающая, что паспорт признается недействительным, изымается, аннулируется и уничтожается в случае:

  • истечение срока его действия;
  • или принятие решения о его обмене до истечения срока его действия.

«А что делать, если нужно оставить? На этот случай правительством предусмотрена следующая норма: «По письменному заявлению заявителя аннулированный паспорт для выезда за границу возвращается ему, если в нем проставлена одна или несколько виз или если такой паспорт является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве», – объясняют на странице ведомства.

Из этих соображений важно при подаче заявления на оформление нового паспорта:

  • заблаговременно уведомить представителя консульства, принимающего обращение, о своем намерении оставить загранпаспорт у себя на руках после оформления нового;
  • подать соответствующее заявление (бланк можно взять в консульстве) и аргументировать необходимость (например, показать в паспорте действительную визу в другую страну).

«Обратите внимание, что наличие штампов о пересечении границы, экзотических штампов, наличие фото своего малолетнего ребенка не является основанием для оставления паспорта на руках. Для этого вы всегда можете сделать копии этих страниц даже цветные, а при необходимости – заверить нотариально», – отмечают в консульстве.

Кроме того, следует помнить, что одновременно на руках могут быть только два паспорта.

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