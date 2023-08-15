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Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт та коли його треба дати: пояснення

08:39, 15 серпня 2023
Одночасно «на руках» можуть бути лише два паспорти.
Чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт та коли його треба дати: пояснення

Kонсульство України в Гданську роз’яснило, чи можна залишити собі попередній закордонний паспорт та коли його треба здати.

«Діюче законодавство встановлює право кожного громадянина мати закордонний паспорт та встановлює обмеження – кожен громадянин може мати одночасно не більше двох таких паспортів. Досить легко ця норма сприймається, коли оформлюєш перший чи другий паспорт. А якщо шостий?» – зазначають у консульстві.

Тому встановлена норма, яка передбачає, що паспорт визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

  • закінчення строку його дії;
  • або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії.

«А що робити, якщо треба залишити? На цей випадок, урядом передбачено таку норму: «За письмовою заявою заявника анульований паспорт для виїзду за кордон повертається йому, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі», – пояснюють на сторінці відомства.

Із цих міркувань важливо при поданні заяви на оформлення нового паспорта:

  • завчасно повідомити представника консульства, який приймає звернення, про свій намір залишити закордонний паспорт у себе на руках після оформлення нового;
  • подати відповідну заяву (бланк можна взяти в консульстві) та аргументувати необхідність (наприклад, показати у паспорті дійсну візу до іншої країни).

«Зверніть увагу, що наявність штампів про перетин кордону, екзотичних штампів, наявність фото своєї малолітньої дитини не є підставою для залишення паспорта на руках. Для цього ви завжди можете зробити копії цих сторінок, навіть кольорові, а за потреби – завірити нотаріально», – зауважують у консульстві.

Крім того, слід пам'ятати, що одночасно «на руках» можуть бути лише два паспорти.

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