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  1. В Украине

Львовские таможенники остановили автобус с тайным багажом iPhone на 7 млн гривен

18:12, 16 августа 2023
Львовские таможенники нашли тайник в автобусе из Польши, где находилась техника Apple.
Львовские таможенники остановили автобус с тайным багажом iPhone на 7 млн гривен
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Львовские таможенники в пункте пропуска «Грушев – Будомеж» обнаружили схрон с айфонами в автобусе, прибывшем из Польши,  сообщает Государственная таможенная служба Украины.

«16 августа, около 03:00, в пункт пропуска «Грушев – Будомеж» прибыл рейсовый автобус из Польши. Рассчитав риски, должностные лица Львовской таможни направили транспортное средство на углубленный осмотр», – говорится в сообщении.

В результате осмотра транспорта, таможенники с пограничниками обнаружили в конструктивных полостях автобуса технику Apple. Был составлен админпротокол по 200 выявленных единиц Apple – iPhone 13-14. Ориентировочная стоимость находки составляет 7 млн грн.

Техника была изъята. Дело будет рассматриваться в суде.

Отмечается, что ответственность за сокрытие товара от таможенного контроля регулируется ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил - с конфискацией этих товаров.

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