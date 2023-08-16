Львівські митники зупинили автобус з потаємним багажем iPhone на 7 млн гривень

Львівські митники знайшли тайник в автобусі із Польщі, де знаходилася техніка Apple.

Джерело фото: Державна митна служба України

Львівські митники у пункті пропуску «Грушів - Будомєж» виявили схрон з айфонами у автобусі, що прибув із Польщі, – повідомляє Державна митна служба України.

«16 серпня, близько 03:00, у пункт пропуску «Грушів - Будомєж» прибув рейсовий автобус із Польщі. Розрахувавши ризики, посадові особи Львівської митниці направили транспортний засіб на поглиблений огляд», – йдеться у повідомленні.

У результаті огляду транспорта, митники із прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах автобусу техніку Apple. Було складено адмінпротокол щодо 200 виявлених одиниць Apple – iPhone 13-14. Орієнтовна вартість знахідки становить 7 млн грн.

Техніка була вилучена. Справу розглядатимуть в суді.

Зазначається, що відповідальність за приховування товару від митного контролю регулюється ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил – з конфіскацією цих товарів.

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