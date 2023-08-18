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  1. В Украине

Ко Дню Независимости «Укрпочта» выпустит почтовую марку «Украина-мать»

17:19, 18 августа 2023
Кроме новой марки планируется выпустить магнит «Украина-мать» и конверт «Первый день».
Ко Дню Независимости «Укрпочта» выпустит почтовую марку «Украина-мать»
Источник фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

Ко Дню Независимости Украины «Укрпочта» планирует выпустить в обращение новую почтовую марку «Украина-мать», на которой будет изображена монументальная скульптура, возвышающаяся на Печерских холмах столицы, – сообщает пресс-служба компании.

«Родину-мать» называют и символом проигранной борьбы за киевский исторический ландшафт, и одним из лучших образцов мировой монументальной скульптуры. Есть те, кто считает уместным избавиться от нее, как и те, кто тяготеет к «оставить». Установка украинского трезубца и вероятное переименование в «Украина-мать» – шаг к переосмыслению истории. Укрпочта, как и обычно, не остается в стороне и мгновенно реагирует на события сегодняшнего дня. Почтовый выпуск «Украина-мать» визуализирует обновленный образ монументальной скульптуры и демонстрирует, что концептуализация продолжается», – рассказал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Выпуск марки рассчитан на 600 000 экземпляров, а ее номинал составляет U (12 грн), согласно тарифу на отправку простого неприоритетного письма в пределах Украины с весом до 50 граммов. Каждый лист будет содержать 6 почтовых марок, расположенных в формате 3x2.

Также планируется выпуск конверта «Первый день», художественного конверта и художественных открыток с этим прекрасным мотивом.

Коллекцию мерча «Укрпочты» дополнит также магнит с визуальным образом «Украина-мать» для сторонников хранения памятных предметов.

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