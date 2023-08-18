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  1. В Україні

До Дня Незалежності «Укрпошта» випустить поштову марку «Україна-мати»

17:19, 18 серпня 2023
Крім нової марки планується випустити магніт «Україна-мати» та конверт «Перший день».
До Дня Незалежності «Укрпошта» випустить поштову марку «Україна-мати»
Джерело фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

До Дня Незалежності України «Укрпошта» планує випустити в обіг нову поштову марку «Україна-мати», на якій буде зображена монументальна скульптура, що височіє на Печерських пагорбах столиці, – повідомляє пресслужба компанії.

«Батьківщину-мати» називають і символом програної боротьби за київський історичний ландшафт, і одним із найкращих зразків світової монументальної скульптури. Є ті, хто вважає доречним позбутися її, як і ті, хто тяжіє до «залишити». Встановлення українського тризуба та ймовірне перейменування на «Україна-мати» – крок до переосмислення історії. Укрпошта, як і зазвичай, не залишається осторонь та миттєво реагує на події сьогодення. Поштовий випуск «Україна-мати» візуалізує оновлений образ монументальної скульптури та демонструє, що концептуалізація триває», – розповів гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Випуск марки розрахований на 600 000 примірників, а її номінал складає U (12 грн), відповідно до тарифу на відправлення простого непріоритетного листа в межах України з вагою до 50 грамів. Кожен аркуш міститиме 6 поштових марок, розташованих у форматі 3x2.

Також планується випуск конверта «Перший день», художнього конверта та художніх листівок з цим прекрасним мотивом.

Колекцію мерчу «Укрпошти» доповнить також магніт з візуальним образом «Україна-мати» для прихильників зберігання пам'ятних предметів.

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