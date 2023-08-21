Крым – частично без света: причина

В Симферопольском районе произошла авария на высоковольтной линии.

Источник фото: ubr.ua

В Симферопольском районе отключилась высоковольтная линия между селами Доброе и Перевальное, оставив жителей региона без света, – сообщает НП/Симферополь.

«Аварийно отключилась высоковольтная линия между селами Доброе и Перевальное в Симферопольском районе», – говорится в сообщении.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что предварительный срок ликвидации аварии – два часа. О количестве отключенных абонентов и населенных пунктов пока не сообщается.

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