Крим – частково без світла: причина

У Сімферопольському районі сталася аварія на високовольтній лінії.

Джерело фото: ubr.ua

У Сімферопольському районі відключилася високовольтна лінія між селами Добре та Перевальне, залишивши мешканців регіону без світла, – повідомляє НП/Сімферополь.

«Аварійно відключилася високовольтна лінія між селами Добре і Перевальне в Сімферопольському районі», – йдеться у повідомленні.

Радник глави Криму Олег Крючков зазначив, що попередній термін ліквідації аварії – дві години. Про кількість відключених абонентів і населених пунктів поки не повідомляють.

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