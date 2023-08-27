На ряде киевских пляжей пробы воды не отвечают требованиям

По результатам исследований пробы воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества.

Источник фото: СМИ

В ближайшие дни в Киеве прогнозируют жаркую погоду. Это будет побуждать жителей проводить выходные у воды.

Однако, как рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве по результатам исследований пробы воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества.

Речь идет о воде на пляжах: «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина», «Черторый» », «Галерный», «Вербный» и «Пущая Водица».

Мониторинг качества воды водных объектов проводился 14 и 15 августа в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева, где возможен отдых с купанием, пляжах.

Результаты исследований – здесь.

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