Потеряли паспорт — можете потерять пенсию: украинцам напомнили о важной детали

Украинцы, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду.

Фото: 24tv.ua

Пенсионеров призвали обращаться в органы Пенсионного фонда в случае потери или обмена паспорта. Это позволит не потерять выплату. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, формирование документов и выплата пенсий осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

«Поэтому подчеркиваем, что граждане, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (утрата, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины», - говорится в сообщении.

Сообщить об изменении паспортных данных украинцы могут:

придя лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

дистанционно на портале электронных услуг ПФУ по ссылке.

Также граждане должны обратиться в Пенсионный фонд, если потеряли банковскую карту, куда поступали деньги.

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