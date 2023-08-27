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Потеряли паспорт — можете потерять пенсию: украинцам напомнили о важной детали

23:00, 27 августа 2023
Украинцы, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду.
Потеряли паспорт — можете потерять пенсию: украинцам напомнили о важной детали
Фото: 24tv.ua
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Пенсионеров призвали обращаться в органы Пенсионного фонда в случае потери или обмена паспорта. Это позволит не потерять выплату. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, формирование документов и выплата пенсий осуществляется именно на основании действительных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

«Поэтому подчеркиваем, что граждане, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (утрата, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины», - говорится в сообщении.

Сообщить об изменении паспортных данных украинцы могут:

  • придя лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • дистанционно на портале электронных услуг ПФУ по ссылке.

Также граждане должны обратиться в Пенсионный фонд, если потеряли банковскую карту, куда поступали деньги.

Ранее мы писали, что несмотря на полномасштабную войну, многие украинцы могут рассчитывать на разные надбавки, повышение и доплаты к основному размеру пенсии.

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