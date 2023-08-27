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Загубили паспорт — можете втратити пенсію: українцям нагадали про важливу деталь

23:00, 27 серпня 2023
Українці, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд.
Загубили паспорт — можете втратити пенсію: українцям нагадали про важливу деталь
Фото: 24tv.ua
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Пенсіонерів закликали звертатися до органів Пенсійного фонду у разі втрати або обміну паспорта. Це дозволить не втратити виплати. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Так, формування документів та виплата пенсій здійснюється саме на підставі дійсних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

«Тож наголошуємо, що громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України», - йдеться у повідомленні.

Сповістити про зміну паспортних даних українці можуть:

  • прийшовши особисто у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду;
  • дистанційно на порталі електронних послуг ПФУ за посиланням.

Також громадяни мають звернутись у Пенсійний фонд, якщо загубили банківську картку, куди надходили гроші.

Раніше ми писали, що попри повномасштабну війну, багато українців можуть розраховувати на різні надбавки, підвищення та доплати до основного розміру пенсії.

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