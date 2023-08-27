На низці київських пляжів проби води не відповідають вимогам

За результатами досліджень проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості.

Джерело фото: ЗМІ

Найближчими днями у Києві прогнозують спекотну погоду. Це спонукатиме жителів проводити вихідні біля води.

Однак, як розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві за результатами досліджень проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості.

Мова йде про воду на пляжах: «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця».

Моніторинг якості води водних об’єктів проводився 14 та 15 серпня в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок із купанням, пляжах.

Результати досліджень – тут.

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