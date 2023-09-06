Одесская область под дронами, а Киевская – под ракетами: последствия ночного обстрела Украины, фото

В Киевской области произошел пожар на торговом предприятии, в Одесской области погиб человек.

Источник фото: ГСЧС

Из 33-х воздушных целей над Украиной удалось уничтожить 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету «Искандер-М», 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Армия рф атаковала Одесскую область дронами, а Киевскую область ракетами, – сообщили в ГСЧС.

В результате ракетного удара в Киевской области произошел пожар на торговом предприятии, куда упали обломки вражеской ракеты. К счастью, обошлось без жертв или раненых.

В Одесской области враг устроил нападение с помощью беспилотников, что привело к гибели одного из работников агропредприятия. Также получили повреждения объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, включая элеваторы и административные здания агропредприятия.

Источник фото: ГСЧС

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