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Чиновники, которые успеют найти в своих декларациях ложь раньше НАПК, смогут предоставить обязательные для рассмотрения НАПК объяснения

У чиновников, успевших сами найти в своих декларациях ложь, будет шанс исправиться после истечения срока на предоставление исправленной декларации.

Наши партнеры в США готовы реагировать на любые попытки наступления на независимость НАБУ и САП – НАБУ

Директор НАБУ рассказал, что ему пообещали во время многодневного визита в США.

Средства от международных партнеров на покрытие расходов служебной командировки не будут подлежать декларированию

В новом законе о возобновлении декларирования предлагается освободить от декларирования доходы в виде средств, полученных в качестве возмещения или компенсации расходов на служебную командировку, если она осуществляется за счет международных межправительственных организаций, средств международной технической помощи, а также средств организатора мероприятия.

НАБУ, САП и НАПК выступили против планов Президента приравнять коррупцию к государственной измене

Руководители антикоррупционных органов опасаются, что произойдет изменение подследственности дел по топ-коррупции.

Давид Арахамия о закрытом публичном доступе к Реестру деклараций: в индивидуальном порядке попросим НАПК обнародовать наши декларации

Давид Арахамия успокоил общественность относительно закрытого для публичного доступа Реестра деклараций – будут просить НАПК обнародовать декларации депутатов в индивидуальном порядке.

  1. В Украине

Одесская область под дронами, а Киевская – под ракетами: последствия ночного обстрела Украины, фото

08:33, 6 сентября 2023
В Киевской области произошел пожар на торговом предприятии, в Одесской области погиб человек.
Одесская область под дронами, а Киевская – под ракетами: последствия ночного обстрела Украины, фото
Источник фото: ГСЧС
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Из 33-х воздушных целей над Украиной удалось уничтожить 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету «Искандер-М», 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Армия рф атаковала Одесскую область дронами, а Киевскую область ракетами, – сообщили в ГСЧС.

В результате ракетного удара в Киевской области произошел пожар на торговом предприятии, куда упали обломки вражеской ракеты. К счастью, обошлось без жертв или раненых.

В Одесской области враг устроил нападение с помощью беспилотников, что привело к гибели одного из работников агропредприятия. Также получили повреждения объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, включая элеваторы и административные здания агропредприятия.

 

Источник фото: ГСЧС

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