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  1. В Україні

Одещина під дронами, а Київщина – під ракетами: наслідки нічного обстрілу України, фото

08:33, 6 вересня 2023
На Київщині сталася пожежа на торговому підприємстві, на Одещині загинула людина.
Одещина під дронами, а Київщина – під ракетами: наслідки нічного обстрілу України, фото
Джерело фото: ДСНС
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Із 33-х повітряних цілей над Україною вдалося знищити 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету «Іскандер-М», 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Армія рф атакувала Одещину дронами, а Київщину ракетами, – повідомили в ДСНС.

Внаслідок ракетного удару на Київщині сталася пожежа на торговому підприємстві, куди впали уламки ворожої ракети. На щастя, обійшлося без жертв чи поранених.

На Одещині ворог влаштував напад за допомогою безпілотників, що призвело до загибелі одного з працівників агропідприємства. Також зазнали пошкоджень об'єкти портової та сільськогосподарської інфраструктури, включаючи елеватори та адміністративні будівлі агропідприємства.

Джерело фото: ДСНС

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