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  1. В Украине

Снижает стресс, тревогу, возвращает сон: в Украине работает онлайн-тренажер психологической самопомощи

20:20, 9 сентября 2023
Онлайн-тренажером психологической самопомощи уже воспользовались более 6 тысяч пользователей.
Снижает стресс, тревогу, возвращает сон: в Украине работает онлайн-тренажер психологической самопомощи
Источник фото: Минреинтеграции
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Украина внедряет онлайн-тренажер для оказания психологической поддержки военнослужащих, ветеранов, внутренне перемещенных лиц, украинцев, находящихся за рубежом, а также для детей и подростков, пострадавших от военной агрессии россии, – сообщает Минреинтеграции.

Инновационный сервис, который был разработан перед полномасштабным вторжением, стал чрезвычайно важным и актуальным в современных условиях. Онлайн-тренажер основывается на научно обоснованной методике когнитивно-поведенческой терапии.

За короткий период с момента запуска этого ресурса уже воспользовались более 6 тысяч пользователей. Простые, но очень эффективные упражнения, предложенные в тренажере, помогают существенно снизить уровень депрессии, стресса, тревожности, выгорания, навязчивых мыслей и нарушений сна.

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