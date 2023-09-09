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Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників

Уряд вніс зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Оподаткування розмов працівників по мобільному, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок щодо оподаткування вартості послуг мобільного зв’язку, що сплачує юридична особа за здійснення її працівниками виробничих телефонних розмов.

У Верховному Суді нагадали, що не є самостійною та достатньою підставою для висновку про нереальність господарських операцій

Суб`єкт господарювання з ознаками фіктивності є правосуб`єктним, незважаючи на дефекти при його створенні чи мету діяльності, - Верховний Суд.

Кабмін порушив дисциплінарне провадження щодо голови Національної комісії зі стандартів державної мови

Уряд доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Володимира Мозгунова та членів Комісії.

Міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар

Сергій Марченко заявив, що Мінфін турбує укрпілення гривні, і стосовно цього постійно йдуть розмови з МВФ.

  1. В Україні

Знижує стрес, тривогу, повертає сон: в Україні працює онлайн-тренажер психологічної самодопомоги

20:20, 9 вересня 2023
Онлайн-тренажером психологічної самодопомоги вже скористалися понад 6 тисяч користувачів.
Знижує стрес, тривогу, повертає сон: в Україні працює онлайн-тренажер психологічної самодопомоги
Джерело фото: Мінреінтеграції
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Україна впроваджує онлайн-тренажер для надання психологічної підтримки військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, українців, які перебувають за кордоном, а також для дітей і підлітків, які постраждали від військової агресії росії, – повідомляє Мінреінтеграції.

Інноваційний сервіс, який був розроблений перед повномасштабним вторгненням, став надзвичайно важливим і актуальним у сучасних умовах. Онлайн-тренажер ґрунтується на науково обґрунтованій методиці когнітивно-поведінкової терапії.

За короткий період з моменту запуску цього ресурсу вже скористалися понад 6 тисяч користувачів. Прості, але дуже ефективні вправи, запропоновані у тренажері, допомагають істотно знизити рівень депресії, стресу, тривожності, вигорання, нав'язливих думок та порушень сну.

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