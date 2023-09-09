Знижує стрес, тривогу, повертає сон: в Україні працює онлайн-тренажер психологічної самодопомоги

Україна впроваджує онлайн-тренажер для надання психологічної підтримки військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, українців, які перебувають за кордоном, а також для дітей і підлітків, які постраждали від військової агресії росії, – повідомляє Мінреінтеграції.
Інноваційний сервіс, який був розроблений перед повномасштабним вторгненням, став надзвичайно важливим і актуальним у сучасних умовах. Онлайн-тренажер ґрунтується на науково обґрунтованій методиці когнітивно-поведінкової терапії.
За короткий період з моменту запуску цього ресурсу вже скористалися понад 6 тисяч користувачів. Прості, але дуже ефективні вправи, запропоновані у тренажері, допомагають істотно знизити рівень депресії, стресу, тривожності, вигорання, нав'язливих думок та порушень сну.
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