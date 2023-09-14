«Вывел в тень» почти 360 тысяч гривен на ремонте школьного спортзала: сообщено о подозрении подрядчику

Сообщено о подозрении гендиректору подрядной организации Киева за присвоение бюджетных средств, выделенных на ремонт спортзала.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Сообщено о подозрении генеральному директору подрядной организации Киева по факту завладения бюджетными средствами в крупных размерах и служебном подлоге, что повлекло убытки на ремонте школьного спортзала, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в 2019 году был заключен договор между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской районной государственной администрации и одной из организаций на проведение капитального ремонта спортивных залов и вспомогательных помещений учебного заведения, расположенного на улице Пилипа Орлика на Печерске. Общая стоимость этого договора составляла почти 1 миллион гривен.

Экономическая экспертиза выявила, что объемы работ, фактически выполненных подрядчиком, были завышены почти на 360 тысяч гривен при подписании актов выполненных работ. Это привело к неправомерному перечислению денег на счета подрядной организации за работы, которые фактически не были выполнены, и нанесло ущерб территориальной общине города Киева.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

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