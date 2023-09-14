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«Вивів у тінь» майже 360 тисяч гривень на ремонті шкільного спортзалу: повідомлено про підозру підряднику

13:43, 14 вересня 2023
Повідомлено про підозру гендиректору підрядної організації Києва за привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт спортзалу.
«Вивів у тінь» майже 360 тисяч гривень на ремонті шкільного спортзалу: повідомлено про підозру підряднику
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Повідомлено про підозру генеральному директору підрядної організації Києва за фактом заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило збитки на ремонті шкільного спортзалу, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, у 2019 році був укладений договір між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної державної адміністрації та однією з організацій на проведення капітального ремонту спортивних залів та допоміжних приміщень навчального закладу, що розташований на вулиці Пилипа Орлика на Печерську. Загальна вартість цього договору становила майже 1 мільйон гривень.

Економічна експертиза виявила, що обсяги робіт, фактично виконаних підрядником, були завищені на майже 360 тисяч гривень під час підписання актів виконаних робіт. Це призвело до неправомірного перерахунку грошей на рахунки підрядної організації за роботи, які фактично не були виконані, і завдало збитків територіальній громаді міста Києва.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

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