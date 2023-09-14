Зеленский встретится с Байденом в США — СМИ

СМИ заявляют, что встреча Зеленского с Байденом пройдет на следующей неделе.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с лидером США Джо Байденом, передает издание NBC.

Украинский лидер планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом, заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.

Однако пока неясно, где состоится встреча - в Нью-Йорке или в Белом доме.

«Белый дом отказался от комментариев», - пишет издание

Напомним, последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее Байден назначил спецпредставителя в Украине, которая будет следить за деньгами на восстановление Украины.

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