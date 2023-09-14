Зеленский встретится с Байденом в США — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с лидером США Джо Байденом, передает издание NBC.
Украинский лидер планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе и встретиться с президентом Джо Байденом, заявил изданию высокопоставленный украинский чиновник.
Однако пока неясно, где состоится встреча - в Нью-Йорке или в Белом доме.
«Белый дом отказался от комментариев», - пишет издание
Напомним, последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Ранее Байден назначил спецпредставителя в Украине, которая будет следить за деньгами на восстановление Украины.
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