Зеленський зустрінеться з Байденом у США — ЗМІ

ЗМІ заявляють, що зустріч Зеленського з Байденом відбудеться наступного тижня.

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Президент України Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться із лідером США Джо Байденом, передає видання NBC.

Український лідер планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня та зустрітися з президентом Джо Байденом, заявив виданню український високопосадовець.

Однак поки неясно, де саме відбудеться зустріч - у Нью-Йорку чи Білому домі.

«Білий дім відмовився від коментарів», - пише видання

Нагадаємо, востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Раніше Байден призначив спецпредставника в Україну, яка слідкуватиме за грошима на відновлення України.

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