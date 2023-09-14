Зеленський зустрінеться з Байденом у США — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом зустрінеться із лідером США Джо Байденом, передає видання NBC.
Український лідер планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня та зустрітися з президентом Джо Байденом, заявив виданню український високопосадовець.
Однак поки неясно, де саме відбудеться зустріч - у Нью-Йорку чи Білому домі.
«Білий дім відмовився від коментарів», - пише видання
Нагадаємо, востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Раніше Байден призначив спецпредставника в Україну, яка слідкуватиме за грошима на відновлення України.
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