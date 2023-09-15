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С Нового года 100% денег, заработанных государством, пойдут на производство украинского оружия – Арахамия

10:31, 15 сентября 2023
Власть переходит к «радикальным шагам»: с 2024 года заработанные государством деньги пойдут на оборону государства.
С Нового года 100% денег, заработанных государством, пойдут на производство украинского оружия – Арахамия
Источник фото: Getty Images
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Начиная с Нового года, Украина переходит на «военные рельсы». Так, все доходы, заработанные государством, будут направляться на оборонные нужды, – заявил народный депутат, председатель парламентской фракции «Слуга Народа», член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

По его словам, сейчас около 80% расходов идет на оборону, в то время как примерно 15-20% от общих доходов в форме налога на доходы физических лиц (НДФЛ) направляются в местные бюджеты, откуда общины ранее тратили их на собственные нужды. Это привело к тому, что у многих возник соблазн тратить эти средства на ненужные вещи во время войны.

«После начала полномасштабной войны мы существенно повысили зарплаты военным, соответственно, выросли отчисления НДФЛ в местные бюджеты. Многие руководители громад «ошалели» от таких денег и хотят их как можно быстрее потратить. Поэтому и возникают скандалы с овощерезками, обновлением брусчатки или созданием парков во время войны и тому подобное. При этом местные жители возмущаются, почему нет укрытий, почему не тратятся деньги на действительно нужные вещи», – отметил Арахамия.

Поэтому в этом контексте власть видит необходимость в «радикальных мерах», даже при возможных обвинениях в «нападении на децентрализацию».

«Мы готовы сделать радикальный шаг. В 2024 году такого не будет, мы заберем все эти деньги и пустим на производство украинского оружия: дронов, артиллерии, боеприпасов. Нам гораздо больше нужны боеприпасы, чем новая брусчатка», – подчеркнул политик.

Кроме того, он отметил, что Украина пытается снизить свою зависимость от иностранного оружия и активно работает над развитием собственного военно-промышленного комплекса, что требует больших капиталовложений.

«Все, что может делаться для войны – и государственными, и частными предприятиями, – должно делаться у нас. Фактически это условие выживания нашей страны. Думаю, что в обществе будет огромная поддержка таких программ. Люди понимают, что мы должны полагаться прежде всего на себя, а уже потом на помощь наших партнеров», - подытожил народный депутат.

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