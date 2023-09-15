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  1. В Україні

З Нового року 100% грошей, зароблених державою, підуть на виробництво української зброї – Арахамія

10:31, 15 вересня 2023
Влада переходить до «радикальних кроків»: з 2024 року зароблені державою гроші підуть на оборону держави.
З Нового року 100% грошей, зароблених державою, підуть на виробництво української зброї – Арахамія
Джерело фото: Getty Images
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Починаючи з Нового року, Україна переходить на «воєнні рейки». Так, всі доходи, зароблені державою, будуть спрямовуватися на оборонні потреби, – заявив народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга Народу», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

За його словами, наразі близько 80% видатків йде на оборону, в той час як приблизно 15-20% від загальних доходів у формі податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) спрямовуються до місцевих бюджетів, звідки громади раніше витрачали їх на власні потреби. Це призвело до того, що в багатьох виникла спокуса витрачати ці кошти на непотрібні речі під час війни.

«Після початку повномасштабної війни ми суттєво підвищили зарплати військовим, відповідно, зросли відрахування ПДФО до місцевих бюджетів. Багато очільників громад «ошаліли» від таких грошей і хочуть їх якомога швидше витратити. Тому й виникають скандали з овочерізками, оновленням бруківки чи створенням парків під час війни тощо. При цьому місцеві жителі обурюються, чому немає укриттів, чому не витрачаються гроші на справді потрібні речі», – зазначив Арахамія.

Тож у цьому контексті влада вбачає необхідність в «радикальних заходах», навіть за можливих обвинувачень у «нападі на децентралізацію».

«Ми готові зробити радикальний крок. У 2024 році такого не буде, ми заберемо всі ці гроші й пустимо на виробництво української зброї: дронів, артилерії, боєприпасів. Нам значно більше потрібні боєприпаси, ніж нова бруківка», – наголосив політик.

Крім того, він зазначив, що Україна намагається знизити свою залежність від іноземної зброї та активно працює над розвитком власного військово-промислового комплексу, що потребує великих капіталовкладень.

«Усе, що може робитися для війни - і державними, і приватними підприємствами, - має робитися у нас. Фактично це умова виживання нашої країни. Думаю, що в суспільстві буде величезна підтримка таких програм. Люди розуміють, що ми повинні покладатися передовсім на себе, а вже потім на допомогу наших партнерів», - підсумував народний депутат.

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