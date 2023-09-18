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  1. В Украине

Украина может перейти на польскую модель налогообложения ФЛП, — Гетманцев

14:30, 18 сентября 2023
Польская модель налогообложения ФЛП предусматривает больший лимит по операциям и разные ставки налога для разных видов деятельности.
Украина может перейти на польскую модель налогообложения ФЛП, — Гетманцев
Фото: ukranews.com
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В Украине рассматривается возможность внедрения польской модели налогообложения физических лиц-предпринимателей. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.Live.

«Часто мы слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран, мы взяли за образец польскую модель, которая для нас наиболее близка. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине», – заявил Гетманцев.

По его словам, единый налог в Украине превратился из инструмента поддержки малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса и его нужно менять.

«Министерство финансов Украины совместно с Международным валютным фондом рассматривают модель налогообложения, которая была бы цивилизованной, простой, прозрачной, понятной и давала возможность поддерживать малый бизнес, а не закрывать глаза на то, как играют с налогами крупные предприятия», - сказал он.

Польская модель налогообложения ФЛП предусматривает больший лимит по операциям (2 млн евро против 7,8 млн грн) и разные ставки налога для разных видов деятельности (торговля – 3%, услуги – 12-20%).

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