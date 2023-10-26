В Киеве правоохранители нашли наркорассадник и пресекли сбыт наркотиков через почтоматы

В Киеве правоохранители разоблачили наркодельца, который изготавливал и реализовывал наркотические вещества через почтоматы. Мужчине объявили о подозрении по статье о незаконном изготовлении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте особо опасных наркотических средств. Ему грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества, – сообщает полиция Киева.
Ранее в следственный отдел управления полиции в метрополитене информации о его нелегальных делах. Правоохранители во время обыска изъяли двенадцать растений конопли, готовый наркотический продукт и производственное оборудование.
Расследование показало, что злоумышленник использовал почтоматы для незаконного распространения наркотиков. Изъятые вещества отправлены на экспертное исследование.
Подозреваемый, 40-летний уроженец Киевщины, ранее уже был судим за аналогичные преступления. Сейчас ему предъявлено подозрение по статье ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, и он содержится под стражей.
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