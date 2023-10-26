У Києві правоохоронці знайшли наркорозсадник та припинили збут наркотиків через поштомати

Правоохоронці столичної підземки викрили наркоділка, за виробництво і розповсюдження «товару» йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили наркоділка, який виготовляв та реалізовував наркотичні речовини через поштомати. Чоловіку оголосили про підозру за статтею про незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання або збут особливо небезпечних наркотичних засобів. Йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна, – повідомляє поліція Києва.

Раніше до слідчого відділу управління поліції в метрополітені інформації про його нелегальні справи. Правоохоронці під час обшуку вилучили дванадцять рослин коноплі, готовий наркотичний продукт і виробниче обладнання.

Розслідування показало, що зловмисник використовував поштомати для незаконного розповсюдження наркотиків. Вилучені речовини відправлені на експертне дослідження.

Підозрюваний, 40-річний уродженець Київщини, раніше вже був судимий за аналогічні злочини. Зараз йому пред'явлено підозру за статтею ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, і його утримують під вартою.

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