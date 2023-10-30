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Еще двое судей из Крыма получили приговоры

16:32, 30 октября 2023
Судьи Алтунин и Кайро остались в Крыму и принимали решение по российским законам.
Еще двое судей из Крыма получили приговоры
Источник фото: REUTERS
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Двух бывших судей Ялтинского городского суда АР Крым Александра Алтунина и Игоря Кайро признали виновными в государственной измене.

Об этом сообщают в СМИ со ссылкой на приговоры от 20 и 25 октября.

В 2014 году после аннексии полуострова Крым российские власти создали собственную судебную систему, в том числе так называемый «Ялтинский городской суд Республики Крым рф».

Алтунин и Кайро остались в Крыму и принимали решение по российским законам. Указом президента рф их назначено на должности в оккупационном суде.

Слушание дела происходило в отсутствие обвиняемых, которые скрываются от украинских правоохранительных органов.

Алтунину и Кайро присудили по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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