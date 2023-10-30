Еще двое судей из Крыма получили приговоры

Двух бывших судей Ялтинского городского суда АР Крым Александра Алтунина и Игоря Кайро признали виновными в государственной измене.
Об этом сообщают в СМИ со ссылкой на приговоры от 20 и 25 октября.
В 2014 году после аннексии полуострова Крым российские власти создали собственную судебную систему, в том числе так называемый «Ялтинский городской суд Республики Крым рф».
Алтунин и Кайро остались в Крыму и принимали решение по российским законам. Указом президента рф их назначено на должности в оккупационном суде.
Слушание дела происходило в отсутствие обвиняемых, которые скрываются от украинских правоохранительных органов.
Алтунину и Кайро присудили по 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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