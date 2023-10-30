Ще двоє суддів із Криму отримали вироки

Судді Алтунін і Кайро залишилися в Криму і ухвалювали рішення за російськими законами.

Джерело фото: REUTERS

Двох колишніх суддів Ялтинського міського суду АР Крим Олексанра Алтуніна та Ігоря Кайро визнали винними в державній зраді.

Про це повідомляють у ЗМІ із посиланням на вироки від 20 і 25 жовтня.

У 2014 році після анексії півострова Крим російська влада створила власну судову систему, у тому числі так званий «Ялтинський міський суд Республіки Крим рф».

Алтунін і Кайро залишилися в Криму і ухвалювали рішення за російськими законами. Указом президента рф їх призначено на посади в окупаційному суді.

Слухання справи відбувалося за відсутності обвинувачених, які переховуються від українських правоохоронних органів.

Алтуніну і Кайро присудили по 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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