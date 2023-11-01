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  1. В Украине

В Украине дефицит квалифицированных кадров, – результаты опроса предприятий Нацбанком

17:13, 1 ноября 2023
Бизнес в Украине ухудшил индекс ожиданий и стал ниже нейтрального - результаты опроса НБУ.
В Украине дефицит квалифицированных кадров, – результаты опроса предприятий Нацбанком
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Украинские предприятия обнаружили спад в своих ожиданиях деловой активности, что привело к снижению индекса ожиданий ниже нейтрального уровня, который составляет 50 пунктов. Об этом свидетельствует ежемесячный опрос предприятий, проведенный Национальным банком Украины.

В сентябре индекс ожиданий составил 50,1 пункт, но в октябре эта цифра снизилась до 49,6 пункта. Факторы, влияющие на этот спад, включают в себя риски безопасности, разрушение производственных мощностей некоторых предприятий, логистические ограничения для экспортеров, уменьшение инвестиционного спроса и повышение цен на топливо.

Кроме того, важным фактором, который влияет на ожидания бизнеса, является значительный дефицит квалифицированных кадров, который сдерживает экономическую активность предприятий. Например, предприятия строительства, после пяти месяцев положительных прогнозов, в октябре выразили ожидания ухудшения результатов своей деятельности из-за нехватки квалифицированных работников и других негативных факторов.

Несмотря на это, предприятия торговли остаются наиболее оптимистичными среди других отраслей экономики, благодаря стабильному внутреннему спросу и наличию достаточного количества товаров. Однако и здесь существуют определенные пессимистические ожидания относительно количества работников.

Предприятия сферы услуг продолжают выражать негативные оценки относительно результатов своей деятельности, в частности, по объему новых заказов и общей численности работников.

Данные были собраны в рамках ежемесячного опроса, который проводился с 5 по 24 октября 2023 года среди 505 предприятий Национальным банком Украины.

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