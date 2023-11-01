В Україні дефіцит кваліфікованих кадрів, – результати опитування підприємств Нацбанком

Бізнес в Україні погіршив індекс очікувань та став нижчим нейтрального – результати опитування НБУ.

Українські підприємства виявили спад у своїх очікуваннях ділової активності, що призвело до зниження індексу очікувань нижче нейтрального рівня, який становить 50 пунктів. Про це свідчить щомісячне опитування підприємств, проведене Національним банком України.

У вересні індекс очікувань склав 50,1 пункт, але в жовтні ця цифра знизилася до 49,6 пункту. Чинники, що впливали на цей спад, включають в себе ризики безпеки, руйнування виробничих потужностей деяких підприємств, логістичні обмеження для експортерів, зменшення інвестиційного попиту та підвищення цін на пальне.

Крім того, важливим фактором, який впливає на очікування бізнесу, є значний дефіцит кваліфікованих кадрів, який стримує економічну активність підприємств. Наприклад, підприємства будівництва, після п'яти місяців позитивних прогнозів, в жовтні виразили очікування погіршення результатів своєї діяльності через брак кваліфікованих працівників та інші негативні чинники.

Попри це, підприємства торгівлі залишаються найбільш оптимістичними серед інших галузей економіки, завдяки стабільному внутрішньому попиту та наявності достатньої кількості товарів. Однак і тут існують певні песимістичні очікування щодо кількості працівників.

Підприємства сфери послуг продовжують виражати негативні оцінки стосовно результатів своєї діяльності, зокрема, щодо обсягу нових замовлень та загальної чисельності працівників.

Дані були зібрані в рамках щомісячного опитування, яке проводилося з 5 по 24 жовтня 2023 року серед 505 підприємств Національним банком України.

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