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  1. В Украине

Укрпочта планирует повысить тарифы на доставку писем по Украине

11:02, 2 ноября 2023
Тарифы на доставку писем по Украине могут вырасти на 25-30%.
Укрпочта планирует повысить тарифы на доставку писем по Украине
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Акционерное общество "Укрпочта" готовится к повышению тарифов на услуги доставки писем по всей Украине. Последнее увеличение тарифов произошло в 2021 году. Проект уже размещен для публичного обсуждения на веб-портале Федерации профсоюзов Украины.

Повышение тарифов на услуги почтовой связи должна одобрить Национальная комиссия, которая отвечает за государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

В частности, предлагается следующее увеличение максимальных тарифов на услуги почтовой связи:

  • Для внутренних простых писем без объявленной ценности, которые имеют массу до 50 граммов, и почтовых карточек, предусматривается увеличение тарифа на 3,0 гривен или на 25,0%, что составляет 15 гривен без НДС (или 18 гривен с НДС).
  • Для внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных), имеющих массу до 50 граммов, и почтовых карточек, предусматривается увеличение тарифа на 7,0 гривен или на 30,4%, что составляет 30 гривен без НДС (или 36 гривен с НДС).

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