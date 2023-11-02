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Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

Рада прокурорів України ініціювала перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів пропонує встановити прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму для визначення посадового окладу судді.

Уряд пропонує розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця

Кабмін пропонує внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця та надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України.

У Нацбанку роз’яснили, чи планують стежити за переказами коштів через платіжні термінали на суми більше 30 тисяч грн

Сенсації не відбулося: як зазначили у Нацбанку, ще з 2020 року банки і небанківські установи повинні здійснювати належну перевірку клієнтів, у тому числі, які вносять готівку через термінали для переказу коштів, і громадянам, які здійснюють звичайні платіжні операції, що відповідають їхнім фінансовим можливостям та доходам, не варто хвилюватися.

  1. В Україні

Укрпошта планує підвищити тарифи на доставку листів по Україні

11:02, 2 листопада 2023
Тарифи на доставку листів по Україні можуть зрости на 25-30%.
Укрпошта планує підвищити тарифи на доставку листів по Україні
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Акціонерне товариство «Укрпошта» готується до підвищення тарифів на послуги доставки листів по всій Україні. Останнє збільшення тарифів відбулося у 2021 році. Проект вже розміщений для публічного обговорення на веб-порталі Федерації профспілок України.

Підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку повинна схвалити Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Зокрема, пропонується наступне збільшення максимальних тарифів на послуги поштового зв'язку:

  • Для внутрішніх простих листів без оголошеної цінності, які мають масу до 50 грамів, і поштових карток, передбачається збільшення тарифу на 3,0 гривень або на 25,0%, що становить 15 гривень без ПДВ (або 18 гривень з ПДВ).
  • Для внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих), які мають масу до 50 грамів, і поштових карток, передбачається збільшення тарифу на 7,0 гривень або на 30,4%, що становить 30 гривень без ПДВ (або 36 гривень з ПДВ).

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