Укрпошта планує підвищити тарифи на доставку листів по Україні

Тарифи на доставку листів по Україні можуть зрости на 25-30%.

Акціонерне товариство «Укрпошта» готується до підвищення тарифів на послуги доставки листів по всій Україні. Останнє збільшення тарифів відбулося у 2021 році. Проект вже розміщений для публічного обговорення на веб-порталі Федерації профспілок України.

Підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку повинна схвалити Національна комісія, яка відповідає за державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

Зокрема, пропонується наступне збільшення максимальних тарифів на послуги поштового зв'язку:

Для внутрішніх простих листів без оголошеної цінності, які мають масу до 50 грамів, і поштових карток, передбачається збільшення тарифу на 3,0 гривень або на 25,0%, що становить 15 гривень без ПДВ (або 18 гривень з ПДВ).

Для внутрішніх реєстрованих листів без оголошеної цінності (рекомендованих), які мають масу до 50 грамів, і поштових карток, передбачається збільшення тарифу на 7,0 гривень або на 30,4%, що становить 30 гривень без ПДВ (або 36 гривень з ПДВ).

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