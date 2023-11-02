Илон Маск считает, что некоторые люди будут использовать ИИ, чтобы защитить планету, покончив с человеческой жизнью.

Фото: bbc.com

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, запрограммированный руками эко-активистов, может стать причиной вымирания человечества. Об этом он сказал выступая в подкасте комика Джо Рогана, передает BBC.

По его словам, некоторые люди будут использовать эту технологию, чтобы защитить планету, покончив с человеческой жизнью.

Он отметил, что его комментарии были порождены страхом, что экологическое движение «зашло слишком далеко».

«Если вы начинаете думать, что люди плохие, то естественный вывод из этого - люди должны вымереть... Если ИИ будет запрограммирован сторонниками экологических движений, его полезной функцией будет вымирание человечества», - сказал американский миллиардер

«Мы призываем к глобальному сотрудничеству, чтобы обмениваться знаниями и делать технологии ИИ доступными общественности», — подчеркнул Маск.

«Страны, независимо от размера и мощности, имеют равные права на разработку и использование ИИ. Мы должны увеличить представительство и голос развивающихся стран», - резюмировал он.

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