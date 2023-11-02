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  1. В Украине

В Киевской области нашли золотые украшения времен Гетманщины

10:24, 2 ноября 2023
Ученые считают находку редким сокровищем времен Гетманщины.
В Киевской области нашли золотые украшения времен Гетманщины
Источник фото: Институт археологии Национальной академии наук Украины
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Ученые из Института археологии Национальной академии наук Украины обнаружили чрезвычайно ценный клад, который датируется XVII-XVIII веками, во время археологических раскопок в городе Белая Церковь Киевской области. По словам экспертов, эта находка представляет собой раритет и является своеобразной подарочной коробкой из прошлого, - сообщает Институт археологии Национальной академии наук Украины.

Найденный клад состоит из 12 изысканных золотых украшений и около 28 граммов перламутрового бисера, которые были бережно спрятаны в небольшой керамической посуде. Ученые считают, что эти ценности датируются периодом Гетманщины и связаны с важными событиями истории Украины.

Сокровище времен Гетманщины является чрезвычайно важной находкой, которая имеет значение как для науки, так и для общества в целом. Он свидетельствует о высоком уровне развития материальной культуры украинского населения и указывает на большое значение ювелирного искусства в период Казацкого государства. Все найденные предметы были переданы на хранение в фонды Археологического музея Института археологии НАН Украины и вскоре будут включены в его экспозицию, даря посетителям возможность углубить свои знания об истории и культуре Украины.

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