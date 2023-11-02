На Київщині знайшли золоті прикраси часів Гетьманщини

Вчені вважають знахідку рідкісним скарбом часів Гетьманщини.

Джерело фото: Інститут археології Національної академії наук України

Вчені з Інституту археології Національної академії наук України виявили надзвичайно цінний скарб, який датується XVII—XVIII століттями, під час археологічних розкопок у місті Біла Церква, що на Київщині. За словами експертів, ця знахідка представляє собою раритет і є своєрідною подарунковою коробкою з минулого, – повідомляє Інститут археології Національної академії наук України.

Знайдений скарб складається з 12 вишуканих золотих прикрас та близько 28 грамів перламутрового бісеру, які були дбайливо заховані у невеликій керамічній посудині. Вчені вважають, що ці цінності датуються періодом Гетьманщини та пов'язані з важливими подіями історії України.

Скарб часів Гетьманщини є надзвичайно важливою знахідкою, яка має значення як для науки, так і для суспільства в цілому. Він свідчить про високий рівень розвитку матеріальної культури українського населення і вказує на велике значення ювелірного мистецтва в період Козацької держави. Усі знайдені предмети були передані на зберігання до фондів Археологічного музею Інституту археології НАН України і незабаром будуть включені до його експозиції, даруючи відвідувачам можливість поглибити своє знання про історію та культуру України.

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