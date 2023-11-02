Ілон Маск вважає, що деякі люди будуть використовувати ШІ, щоб захистити планету, покінчивши з людським життям.

Фото: bbc.com

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що штучний інтелект, запрограмований руками еко-активістів, може спричинити вимирання людства. Про це він сказав, виступаючи в підкасті коміка Джо Рогана, передає ВВС.

За його словами, деякі люди будуть використовувати цю технологію, щоб захистити планету, покінчивши з людським життям.

Він зазначив, що його коментарі були породжені страхом, що екологічний рух «зайшов надто далеко».

«Якщо ви починаєте думати, що люди погані, то природний висновок з цього - люди повинні вимерти... Якщо ШІ буде запрограмовано прихильниками екологічних рухів, його корисною функцією буде вимирання людства», - сказав американський мільярдер

«Ми закликаємо до глобальної співпраці, щоб обмінюватися знаннями та робити технології ШІ доступними громадськості», - підкреслив Маск.

«Країни, незалежно від розміру та потужності, мають рівні права на розробку та використання ШІ. Ми повинні збільшити представництво і голос країн, що розвиваються», - резюмував він.

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