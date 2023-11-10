В Киевской области автобус насмерть сбил пешехода, фото

Мужчина погиб на месте аварии.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области на автодороге Борисполь-Переяслав на 33 километре водитель автобуса в районе остановки общественного транспорта совершил наезд на пешехода. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

В ведомстве отмечают, что от полученных травм мужчина скончался на месте.

«По факту ДТП следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ)», - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что полиция назвала количество ДТП в Киеве с участием пешеходов с начала 2023 года.

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