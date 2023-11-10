На Київщині автобус на смерть збив пішохода, фото

Чоловік загинув на місці аварії.

Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщині на автодорозі Бориспіль-Переяслав на 33 кілометрі водій автобуса в районі зупинки громадського транспорту здійснив наїзд на пішохода. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

У відомстві зазначають, що від отриманих травм чоловік помер на місці.

«За фактом ДТП слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ», - сказано у повідомленні.

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше поліція назвала кількість ДТП у Києві за участю пішоходів з початку 2023 року.

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