Штраф 4,9 млн грн за роботу без трудового договору: Верховний Суд підтримав законність постанови

Під час інспекційного відвідування в жовтні 2020 року інспектором праці було зафіксовано факт використання праці 98 осіб, які були допущені до роботи без укладання трудового договору.

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У Державній службі України з питань праці повідомили, що Верховний Суд підтримав законність постанови щодо накладення штрафу за порушення законодавства про працю.

Так, там розповіли, що під час інспекційного відвідування в Луганській області в жовтні 2020 року інспектором праці було зафіксовано факт використання праці 98 осіб, які були допущені до роботи без укладання трудового договору.

За фактичний допуск працівників до роботи без оформлення трудового договору, на підставі статті 265 КЗпП України, стосовно юридичної особи було винесено припис про усунення порушень та постанову про накладення штрафу в розмірі 4 мільйони 900 тисяч гривень.

Не погодившись з таким рішенням, юридична особа звернулася до суду з метою оскарження дій Східного міжрегіонального управління Держпраці. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій у задоволенні позовних вимог відмовили, підтримали позицію управління та визнали його дії такими, що відповідають вимогам чинного законодавства.

6 листопада 2023 року Верховний Суд виніс Постанову, якою теж підтримав позицію Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці.

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