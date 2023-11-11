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Штраф 4,9 млн грн за работу без трудового договора: Верховный Суд поддержал законность постановления

12:40, 11 ноября 2023
В ходе инспекционного посещения в октябре 2020 года инспектором труда был зафиксирован факт использования труда 98 человек, допущенных к работе без заключения трудового договора.
Штраф 4,9 млн грн за работу без трудового договора: Верховный Суд поддержал законность постановления
Изображение: freepik.com
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В Государственной службе Украины по вопросам труда сообщили, что Верховный Суд поддержал законность постановления о наложении штрафа за нарушение законодательства о труде.

Так, там рассказали, что во время инспекционного посещения в Луганской области в октябре 2020 года инспектором труда был зафиксирован факт использования труда 98 человек, которые были допущены к работе без заключения трудового договора.

За фактический допуск работников к работе без оформления трудового договора, из статьи 265 КЗоТ Украины, в отношении юридического лица было вынесено предписание об устранении нарушений и постановление о наложении штрафа в размере 4 миллиона 900 тысяч гривен.

Не согласившись с таким решением, юридическое лицо обратилось в суд с целью обжалования действий Восточного межрегионального управления Гоструда. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении исковым требованиям отказали, поддержали позицию управления и признали его действия такими, что соответствуют требованиям действующего законодательства.

6 ноября 2023 года Верховный Суд вынес Постановление, которым также поддержал позицию Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.

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