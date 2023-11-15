В Киеве из-за аварии на теплосети без отопления и горячей воды остались 9 домов

В столице произошла авария на теплосети, что привело к провалу грунта и выливу теплоносителя.

Сегодня ночью, 14 ноября, в Киеве на улице Голосеевской произошла авария на теплосети, что привело к перебоям в отоплении и горячем водоснабжении для 9 жилых домов. Об этом сообщили представители пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что повреждение теплосети на улице Голосеевской уже локализовано, и начаты ремонтные работы. В течение выполнения ремонтных работ приостановлена подача тепла в 9 домов.

Ожидается, что восстановление централизованного отопления и горячего водоснабжения состоится в течение следующих суток после завершения ремонтных работ.

Повреждение возникло около полуночи и привело к провалу грунта и выливу теплоносителя на внешнюю территорию.

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