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  1. В Україні

У Києві через аварію на тепломережі без опалення та гарячої води лишилися 9 будинків

11:00, 15 листопада 2023
У столиці сталася аварія на тепломережі, що призвело до провалу ґрунту та виливу теплоносія.
У Києві через аварію на тепломережі без опалення та гарячої води лишилися 9 будинків
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Сьогодні вночі, 14 листопада, у Києві на вулиці Голосіївській відбулася аварія на тепломережі, що призвело до перебоїв у опаленні та гарячому водопостачанні для 9 житлових будинків. Про це повідомили представники пресслужби Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що пошкодження тепломережі на вулиці Голосіївській вже локалізоване, та розпочато ремонтні роботи. Протягом виконання ремонтних робіт призупинено подачу тепла до 9 будинків.

Очікується, що відновлення централізованого опалення та гарячого водопостачання відбудеться упродовж наступної доби після завершення ремонтних робіт.

Пошкодження виникло близько опівночі та призвело до провалу ґрунту та виливу теплоносія на зовнішню територію.

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