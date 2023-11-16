Пограничники обнаружили очередную незаконную партию техники Apple на границе

За декоративными обшивками и в конструктивных полостях авто обнаружили ноутбуки и наушники Apple.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска «Шегини» пограничники совместно с таможенниками обнаружили очередную партию незадекларированных гаджетов Apple.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в четверг, 16 ноября.

Как пишут в ГПСУ, во время заезда на территорию пункта пропуска водительница выбрала полосу движения «зеленый коридор», однако автомобиль направили для дополнительной проверки.

«В ходе совместного с оперативными сотрудниками и работниками таможни досмотра пограничный наряд обнаружил более 40 единиц незадекларированных гаджетов. За декоративными обшивками и в конструктивных полостях авто 34-летняя женщина пыталась переместить ноутбуки и наушники APPLE», - сообщили в Госпогранслужбе.

По этому факту работники таможни составили протокол. Товар изъят установленным порядком, его ориентировочная стоимость составляет около 300 тысяч грн.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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