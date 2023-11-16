Прикордонники виявили чергову незаконну партію техніки Apple на кордоні

За декоративними обшивками та у конструктивних порожнинах авто виявили ноутбуки та навушники Apple.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На пункті пропуску «Шегині» прикордонники спільно з митниками виявили чергову партію незадекларованих гаджетів Apple.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у четвер, 16 листопада.

Як пишуть у ДПСУ, під час заїзду на територію пункту пропуску водійка обрала смугу руху «зелений коридор», однак автомобіль скерували для додаткової перевірки.

«Під час спільного з оперативними співробітниками та працівниками митниці огляду прикордонний наряд виявив понад 40 одиниць незадекларованих гаджетів. За декоративними обшивками та у конструктивних порожнинах авта 34-річна жінка намагалася перемістити ноутбуки та навушники APPLE», - повідомили у Держприкордонслужбі.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар вилучено встановленим порядком, його орієнтовна вартість складає майже 300 тисяч грн.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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