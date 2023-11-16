В Естонії оштрафували водія авто з наліпкою «хулиганка русская»

За наліпку «хулиганка русская» на водія наклали штраф у розмірі 600 євро.

Джерело фото: Delfi

У місті Йихві, Естонія, на водія авто, на якому була наліпка «хулиганка русская», наклали штраф у розмірі 600 євро, – повідомляє портал Delfi.

Місцеві поліцейські помітили автомобіль із провокаційною наліпкою ще у вересні. В результаті винесеного рішення щодо порушника йому було нараховано штраф у зазначеному розмірі.

Представники Департаменту поліції та прикордонної охорони зауважили, що такі наліпки мають провокаційний характер та націлені на розкол суспільства, створюючи напруженість.

«Російська пропаганда використовує ті самі повідомлення та символи для виправдання війни в Україні. Тому в ситуації, коли росія веде повномасштабну війну проти України, демонстрація подібних наліпок є заявою про підтримку держави-агресора», – сказали у поліції.

Правоохоронні органи закликають громадян повідомляти про автомобілі з провокативними наліпками й обіцяють розглядати кожен випадок окремо.

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