Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для граждан – от 8500 грн, для бизнеса – от 51 тысяч грн: за нарушение комендантского часа введут штрафы и смогут применять административное задержание

Предложение законодателей ввести административное задержание для нарушителей комендантского часа и размер штрафов до 340 тысяч грн вызвали критику экспертов.

Съезд ученых-юристов избрал Оксану Квашу членом Высшего совета правосудия

Ученые определились с членом Высшего совета правосудия по своей квоте.

Съезд ученых с первого раза не выбрал члена ВСП – будет второй тур с двумя финалистами

Во второй тур на должность члена Высшего совета правосудия вышли два кандидата: Оксана Кваша и Иван Назаров.

Съезд ученых-юристов избирает члена Высшего совета правосудия: текстовая и онлайн-трансляция

На единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-юристов претендуют шесть кандидатов из Киева, Харькова и Черновцов.

Верховная Рада готовится одобрить закон о праве граждан на гражданское огнестрельное оружие

Гражданам предлагают предоставить право на короткоствольное оружие.

  1. В мире

В Эстонии оштрафовали водителя авто с наклейкой «хулиганка русская»

16:54, 16 ноября 2023
За наклейку «хулиганка русская» на водителя наложили штраф в размере 600 евро.
В Эстонии оштрафовали водителя авто с наклейкой «хулиганка русская»
Источник фото: Delfi
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В городе Йыхви, Эстония, на водителя авто, на котором была наклейка «хулиганка русская», наложили штраф в размере 600 евро, - сообщает портал Delfi.

Местные полицейские заметили автомобиль с провокационной наклейкой еще в сентябре. В результате вынесенного решения в отношении нарушителя ему был начислен штраф в указанном размере.

Представители Департамента полиции и пограничной охраны отметили, что такие наклейки имеют провокационный характер и нацелены на раскол общества, создавая напряженность.

«Российская пропаганда использует те же сообщения и символы для оправдания войны в Украине. Поэтому в ситуации, когда россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация подобных наклеек является заявлением о поддержке государства-агрессора», - сказали в полиции.

Правоохранительные органы призывают граждан сообщать об автомобилях с провокационными наклейками и обещают рассматривать каждый случай отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: redaktor.sudua@gmail.com

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва