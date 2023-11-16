В Эстонии оштрафовали водителя авто с наклейкой «хулиганка русская»

За наклейку «хулиганка русская» на водителя наложили штраф в размере 600 евро.

Источник фото: Delfi

В городе Йыхви, Эстония, на водителя авто, на котором была наклейка «хулиганка русская», наложили штраф в размере 600 евро, - сообщает портал Delfi.

Местные полицейские заметили автомобиль с провокационной наклейкой еще в сентябре. В результате вынесенного решения в отношении нарушителя ему был начислен штраф в указанном размере.

Представители Департамента полиции и пограничной охраны отметили, что такие наклейки имеют провокационный характер и нацелены на раскол общества, создавая напряженность.

«Российская пропаганда использует те же сообщения и символы для оправдания войны в Украине. Поэтому в ситуации, когда россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация подобных наклеек является заявлением о поддержке государства-агрессора», - сказали в полиции.

Правоохранительные органы призывают граждан сообщать об автомобилях с провокационными наклейками и обещают рассматривать каждый случай отдельно.

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