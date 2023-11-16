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В Киеве нет вспышки скарлатины: случаи заболевания единичны, — Минздрав

13:05, 16 ноября 2023
В настоящее время динамика заболевания не указывает на вспышку.
В Киеве нет вспышки скарлатины: случаи заболевания единичны, — Минздрав
Фото: Freepik
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Министерство здравоохранения заявило, что в Киеве нет вспышки скарлатины.

Так, всего за 10 месяцев 2023 года в Киеве зарегистрировали 375 случаев скарлатины, почти все среди детей до 17 лет. В настоящее время динамика заболевания не указывает на вспышку.

Как известно, накануне распространилась информация, что в Киеве школы закрывают на карантин из-за распространения скарлатины.

Министерство отмечает, что единичные случаи были зарегистрированы в разных группах и классах и характерны среди заболеваний, которые ежегодно регистрируют на территории Украины.

Так, в школах ужесточились противоэпидемические меры. А специалисты киевского центра контроля и профилактики болезней провели эпиподследование случаев: осмотрели контактных людей, рассказали учебным заведениям о противоэпидемических мероприятиях.

Всего за 10 месяцев 2023 г. в столице было зарегистрировано 375 случаев скарлатины. Из них 372 случая – среди детей до 17 лет. Больше всего среди детей, которые посещают дошкольные и общеобразовательные учебные заведения.

Минздрав отмечает: сейчас динамика заболевания не указывает на вспышку. Например, в 2019 году в Киеве зафиксировали 1996 случаев скарлатины. В 2020 году - 656 случаев. В странах с умеренно холодным и влажным климатом, как в Украине, случаи заболевания в основном регистрируют осенью и зимой.

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