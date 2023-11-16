У Києві немає спалаху скарлатини: випадки захворювання поодинокі, — МОЗ

На даний час динаміка захворювання не вказує на спалах.

Фото: Freepik

Міністерство охорони здоров’я заявило, що у Києві немає спалаху скарлатини.

Так, загалом за 10 місяців 2023 року у Києві зареєстрували 375 випадків скарлатини, майже всі — серед дітей до 17 років. На даний час динаміка захворювання не вказує на спалах.

Як відомо, напередодні поширилась інформація, що у Києві школи закривають на карантин через поширення скарлатини.

Міністерство зазначає, що поодинокі випадки були зареєстровані у різних групах та класах та є характерними серед захворювань, які щороку реєструють на території України.

Так, у школах посилили протиепідемічні заходи. А фахівці київського центру контролю та профілактики хвороб провели епідрозслідування випадків: оглянули контактних людей, розповіли навчальним закладам щодо протиепідемічних заходів.

Загалом за 10 місяців 2023 року у столиці було зареєстровано 375 випадків скарлатини. З них 372 випадки — серед дітей до 17 років. Найбільше — серед дітей, які відвідують дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

МОЗ наголошує: зараз динаміка захворювання не вказує на спалах. Наприклад, у 2019 році у Києві зафіксували 1 996 випадків скарлатини. У 2020 році — 656 випадків. У країнах з помірно холодним і вологим кліматом, як в Україні, випадки захворювання здебільшого реєструють восени та взимку.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.