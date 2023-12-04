В Киеве женщина бросила двухмесячного щенка из окна 7 этажа: ее задержала полиция

Женщине сообщили о подозрении.

В Киеве полицейские задержали женщину за жестокое обращение с животным. От полученных травм щенок умер.

Как сообщили в полиции Киева, в дежурную часть Оболонского управления поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Архипенко из окна выбросили щенка.

Правоохранители выяснили, что 29-летняя женщина выбросила из окна 7 этажа двухмесячную собаку, которую она недавно приобрела для себя на местном рынке. От полученных травм щенок погиб. Женщину задержали.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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