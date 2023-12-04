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  1. В Украине

Отпуск на 90 дней и увольнение с военной службы: в Раде готовят ряд изменений

17:14, 4 декабря 2023
Рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, в ближайшее время рассмотрит ряд законопроектов, касающихся мобилизации и военной службы.
Отпуск на 90 дней и увольнение с военной службы: в Раде готовят ряд изменений
Фото: volynnews.com
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В Украине готовятся изменения к законодательству, регулирующему вопросы мобилизации и военной службы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что депутаты советуются с высшим военным руководством.Также Цымбалюк подчеркнул, что для ротации на фронте следует подготовить новых бойцов.

По словам нардепа, в парламентскую рабочую группу входят представители всех фракций и групп, а в ближайшее время будет рассматриваться ряд законопроектов.

В частности, в парламенте готовят следующие нововведения:

  • установление отпуска сроком на 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечение после ранения, а что должно обеспечить государство через военно-врачебные комиссии, чтобы уменьшить бюрократию);
  • установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;
  • установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;
  • установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, досрочно расторгших контракт.

Законопроект также предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей вузов и студентов.

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