Отпуск на 90 дней и увольнение с военной службы: в Раде готовят ряд изменений

Рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, в ближайшее время рассмотрит ряд законопроектов, касающихся мобилизации и военной службы.

Фото: volynnews.com

В Украине готовятся изменения к законодательству, регулирующему вопросы мобилизации и военной службы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что депутаты советуются с высшим военным руководством.Также Цымбалюк подчеркнул, что для ротации на фронте следует подготовить новых бойцов.

По словам нардепа, в парламентскую рабочую группу входят представители всех фракций и групп, а в ближайшее время будет рассматриваться ряд законопроектов.

В частности, в парламенте готовят следующие нововведения:

установление отпуска сроком на 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечение после ранения, а что должно обеспечить государство через военно-врачебные комиссии, чтобы уменьшить бюрократию);

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, обладающих инвалидностью первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсанток, досрочно расторгших контракт.

Законопроект также предусматривает урегулирование права на отсрочку от мобилизации педагогов, преподавателей вузов и студентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.